Итоги работы Русской общины в Приднестровье: помощь получили более 400 человек

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Свыше 400 человек обратилось в этом году в правозащитный центр при Союзе русских общин Приднестровья. Больше всего их интересовала работа Консульства в Тирасполе и вопросы, связанные с выдачей и обменом документов.

Источник: Sputnik.md

Во время энергокризиса в январе самым нуждающимся членам русских общин от российского посольства в Молдове передали обогреватели, одеяла и электроплиты. А летом и осенью привезли из России медтехнику индивидуального пользования и специальную литературу для незрячих приднестровцев.

Большое количество мероприятий в этом году русские общины посвятили 80-летию Победы. Это конкурс рисунков для детей, музыкальный фестиваль «Виват, Россия!», конкурс «России верные сыны», организации акции «Георгиевская ленточка» и участие в самом масштабном за все годы шествии «Бессмертного полка».

Продолжились проекты поддержки стипендиатов мэра Москвы, организации лечения и реабилитации соотечественников в российских клиниках.

Русские общины провели в Приднестровье большое количество культурных проектов, начиная с мобильного театра для самых маленьких и рок-концертов, и заканчивая фестивалями бардовской песни, проектами для детей-инвалидов и организацией мероприятий к различным праздникам.

Также общины совместно с Россотрудничеством и Посольством помогали приднестровцам попасть на самые важные российские международные проекты (фестивали, форумы, слёты) и поступить учиться в престижные российские вузы.

Летом для 50 детей из нуждающихся семей провели двухнедельный лагерь посла России, а к Новому году на ёлках по всему Приднестровью от его же имени раздадут сладкие подарки более чем двум тысячам малышей.

