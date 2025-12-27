Итоги работы Русской общины в Приднестровье: помощь получили более 400 человек

Во время энергокризиса в январе самым нуждающимся членам русских общин от российского посольства в Молдове передали обогреватели, одеяла и электроплиты. А летом и осенью привезли из России медтехнику индивидуального пользования и специальную литературу для незрячих приднестровцев.
Большое количество мероприятий в этом году русские общины посвятили 80-летию Победы. Это конкурс рисунков для детей, музыкальный фестиваль «Виват, Россия!», конкурс «России верные сыны», организации акции «Георгиевская ленточка» и участие в самом масштабном за все годы шествии «Бессмертного полка».
Продолжились проекты поддержки стипендиатов мэра Москвы, организации лечения и реабилитации соотечественников в российских клиниках.
Русские общины провели в Приднестровье большое количество культурных проектов, начиная с мобильного театра для самых маленьких и рок-концертов, и заканчивая фестивалями бардовской песни, проектами для детей-инвалидов и организацией мероприятий к различным праздникам.
Также общины совместно с Россотрудничеством и Посольством помогали приднестровцам попасть на самые важные российские международные проекты (фестивали, форумы, слёты) и поступить учиться в престижные российские вузы.
Летом для 50 детей из нуждающихся семей провели двухнедельный лагерь посла России, а к Новому году на ёлках по всему Приднестровью от его же имени раздадут сладкие подарки более чем двум тысячам малышей.