68-летний водитель сбил школьницу на пешеходом переходе в Ростове

В Ростове на пешеходном переходе сбили 13-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону автомобиль сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенка с травмами доставили в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

— В результате ДТП на улице Советской, утром 26 декабря, пешеход получила травмы и доставлена в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла около 09:00. За рулем автомобиля находился 68-летний водитель. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в ноябре в Ростовской области произошла смертельная авария с участием нескольких легковых автомобилей и микроавтобуса, который вез детскую хоккейную команду.

