Замгубернатора Андрей Саносян: мы сохраним лошадей Починковского конезавода

«Так было и в 2021 году, когда мы совместными усилиями нашли инвестора, который занялся инфраструктурой и восстановлением работы завода, так будет и сейчас, когда под угрозой оказались лошади, — подчеркнул Андрей Саносян. — Нам удалось достичь договоренностей, что животные будут выкуплены. И, конечно, они останутся на Починковском конезаводе. Детали мы пока прорабатываем, но есть чёткое понимание, что новый собственник должен осознавать ту ценность, которую в этих лошадях видят и работники конезавода, и жители Починковского округа, и разделять эту позицию».