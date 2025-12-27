Замгубернатора Андрей Саносян: мы сохраним лошадей Починковского конезавода

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян прокомментировал изданию ИА «Нижний сейчас» ситуацию, сложившуюся на Починковском конном заводе.
25 декабря одна из учредителей АНО «Починковский конный завод» в соцсетях рассказала, что конезавод проиграл суд с владельцем лошадей. И теперь животных пытаются вывезти. Уникальная порода, выведенная в Нижегородской области, может оказаться на грани исчезновения.
По его словам, правительство региона делает и будет делать всё возможное в рамках закона, чтобы не допустить «разбазаривания этого наследия».
«Так было и в 2021 году, когда мы совместными усилиями нашли инвестора, который занялся инфраструктурой и восстановлением работы завода, так будет и сейчас, когда под угрозой оказались лошади, — подчеркнул Андрей Саносян. — Нам удалось достичь договоренностей, что животные будут выкуплены. И, конечно, они останутся на Починковском конезаводе. Детали мы пока прорабатываем, но есть чёткое понимание, что новый собственник должен осознавать ту ценность, которую в этих лошадях видят и работники конезавода, и жители Починковского округа, и разделять эту позицию».