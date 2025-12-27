Ричмонд
Омичей приглашают построить снежную крепость на Зеленом острове

Бесплатные мастер-классы проходят ежедневно.

Источник: Комсомольская правда

В парке «Зеленый остров» в Омске стартовал необычный городской проект — строительство масштабной снежной крепости. Администрация парка приглашает всех желающих — семьи, друзей, школьников и взрослых — принять участие в коллективном творчестве и вместе возвести уникальную ледяную конструкцию.

Бесплатные мастер-классы по снежному строительству проходят ежедневно с 12:00 до 22:00 у главной сцены парка. Под руководством опытных организаторов участники научатся работать со снежными блоками, возводить устойчивые стены и башни, а также создавать декоративные архитектурные элементы из снега.

«Мы хотим возродить дух настоящей русской зимы, где главные развлечения создаются своими руками. Снежная крепость — это символ командного духа и творчества. Мы приглашаем всех, кто хочет оставить свой след в зимней истории города, присоединиться к нам!», — отмечают организаторы.

Участие — бесплатное, вход — свободный. Организаторы рекомендуют надеть теплую, непромокаемую одежду и перчатки.

По завершении строительства крепость станет постоянной фотозоной и местом для зимних игр, дополнив праздничную атмосферу парка в новогодние каникулы.