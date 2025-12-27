Омичей приглашают построить снежную крепость на Зеленом острове

Бесплатные мастер-классы по снежному строительству проходят ежедневно с 12:00 до 22:00 у главной сцены парка. Под руководством опытных организаторов участники научатся работать со снежными блоками, возводить устойчивые стены и башни, а также создавать декоративные архитектурные элементы из снега.