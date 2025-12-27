Северное сияние запечатлел экипаж МС-21 во время испытательного полета

IrkutskMedia, 27 декабря. Опытный самолёт МС-21 выполнил полёт в рамках программы сертификационных испытаний. В ходе полетов по крайнему северу экипажу удалось запечатлеть северное сияние.
Как сообщается в тг-канале (18+) «Заметки авиастроителей», основной задачей полетов была оценка дальней коротковолновой связи и инерциальных навигационных систем в полёте по замкнутому маршруту. Он составил более 5100 км и был проложен до Сабетты на Ямале и в обратном направлении.
Напомним, сертификацию импортозамещенного лайнера МС-21 планируется завершить к концу 2026 года. Об этом рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Также в первом полугодии 2026 года 12 новых импортозамещенных самолетов SJ-100 планируется передать авиакомпаниям.