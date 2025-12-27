Северное сияние запечатлел экипаж МС-21 во время испытательного полета

Как сообщается в тг-канале (18+) «Заметки авиастроителей», основной задачей полетов была оценка дальней коротковолновой связи и инерциальных навигационных систем в полёте по замкнутому маршруту. Он составил более 5100 км и был проложен до Сабетты на Ямале и в обратном направлении.