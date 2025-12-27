Рекордное количество электробусов вышло на 10 маршрутов в Москве

«Сразу 66 электробусов вышли на маршруты в Москве. Это абсолютный рекорд с 2018 года. Новые экологичные маршруты охватывают 22 района города. Развитие электробусной сети повышает качество жизни в столице, что соответствует поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.