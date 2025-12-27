Рекордное количество электробусов вышло на 10 маршрутов в Москве

«Сразу 66 электробусов вышли на маршруты в Москве. Это абсолютный рекорд с 2018 года. Новые экологичные маршруты охватывают 22 района города. Развитие электробусной сети повышает качество жизни в столице, что соответствует поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
По его словам, это крупнейший запуск электротранспорта в этом году. Он стал возможен благодаря установке ультрабыстрых зарядных станций в Южном Тушино и Бирюлево Восточном.
Новые электробусные маршруты связывают жилые районы с ключевыми социальными объектами, пассажиры с комфортом добираются до популярных точек притяжения.
В каких округах будут курсировать машины на электротяге: № 62 «Братцево — МЦД Тушинская», т70 «Братцево — Белорусский вокзал», № 146 «2-й мкр. Южного Бутова — Метро “Бульвар Дмитрия Донского”, № 173 “Братцево — Метро “Речной вокзал”, с377 “Братцево — МЦД Трикотажная”, с377у “Метро “Сходненская” — улица Василия Петушкова, 23”, с711 “Метро “Кузьминки” — ТК “Садовод”, с809 “Станция Бирюлево-Товарная — Загорьевская улица”, № 814 “Станция Бирюлево-Товарная — Платформа Чертаново”, с891 “Станция Бирюлево-Товарная — Метро “Каширская”.