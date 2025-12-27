Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рекордное количество электробусов вышло на 10 маршрутов в Москве

Рекордное количество электробусов вышло на 10 маршрутов в столице — 66. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Сразу 66 электробусов вышли на маршруты в Москве. Это абсолютный рекорд с 2018 года. Новые экологичные маршруты охватывают 22 района города. Развитие электробусной сети повышает качество жизни в столице, что соответствует поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его словам, это крупнейший запуск электротранспорта в этом году. Он стал возможен благодаря установке ультрабыстрых зарядных станций в Южном Тушино и Бирюлево Восточном.

Новые электробусные маршруты связывают жилые районы с ключевыми социальными объектами, пассажиры с комфортом добираются до популярных точек притяжения.

В каких округах будут курсировать машины на электротяге: № 62 «Братцево — МЦД Тушинская», т70 «Братцево — Белорусский вокзал», № 146 «2-й мкр. Южного Бутова — Метро “Бульвар Дмитрия Донского”, № 173 “Братцево — Метро “Речной вокзал”, с377 “Братцево — МЦД Трикотажная”, с377у “Метро “Сходненская” — улица Василия Петушкова, 23”, с711 “Метро “Кузьминки” — ТК “Садовод”, с809 “Станция Бирюлево-Товарная — Загорьевская улица”, № 814 “Станция Бирюлево-Товарная — Платформа Чертаново”, с891 “Станция Бирюлево-Товарная — Метро “Каширская”.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше