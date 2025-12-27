В программу научных исследований ввели понятие квалифицированных заказчиков

Согласно целевым показателям (индикаторам) программы, доля научных исследований, проведенных в интересах квалифицированного заказчика, должна постепенно возрастать с 15% до 25%. Согласно этим же индикаторам, доля молодых ученых до 39 лет должна составлять около 44%. Число ученых, имеющих публикации в высокорейтинговых журналах и/или выступающих на конференциях уровня А, должно постепенно возрастать с 16 до 19 тыс. человек.