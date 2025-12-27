В Татарстане за полвека исчезло больше трех тысяч озер

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков на встрече с журналистами озвучил тревожные данные об исчезновении водоемов в республике.
По словам главы ведомства, основная причина сокращения числа озер — антропогенное воздействие. Озера питаются за счет родников, однако активная застройка прилегающих территорий и бурение скважин местными жителями нарушают естественный гидрологический режим.
Статистика поражает: если полвека назад в Татарстане насчитывалось около 34 тысяч озер, то сегодня утрачено уже 3 134 водоема.
Александр Шадриков в очередной раз подчеркнул: крайне важно рационально использовать водные ресурсы и бережно относиться к природным объектам, чтобы остановить процесс исчезновения озёр.