Калининградская область отправила 170 тонн яблок в Москву и Петербург

Партия свежих яблок общим весом около 170 тонн была отправлена из Калининградской области в другие регионы России.
Специалисты отобрали пробы от каждой партии и провели лабораторные исследования. В калининградской лаборатории подтвердили, что карантинные вредители в яблоках отсутствуют. На основании этих заключений было выдано 20 фитосанитарных сертификатов для отправки продукции в Московскую и Ленинградскую области.
Это событие стало очередным подтверждением роста местного садоводства. За последние десять лет регион не только стал обеспечивать себя яблоками, но и наладил регулярные поставки в другие субъекты страны.