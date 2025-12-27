Ричмонд
Калининградская область отправила 170 тонн яблок в Москву и Петербург

Весь урожай прошёл обязательную проверку Россельхознадзора.

Источник: Аргументы и факты

Партия свежих яблок общим весом около 170 тонн была отправлена из Калининградской области в другие регионы России.

Специалисты отобрали пробы от каждой партии и провели лабораторные исследования. В калининградской лаборатории подтвердили, что карантинные вредители в яблоках отсутствуют. На основании этих заключений было выдано 20 фитосанитарных сертификатов для отправки продукции в Московскую и Ленинградскую области.

Это событие стало очередным подтверждением роста местного садоводства. За последние десять лет регион не только стал обеспечивать себя яблоками, но и наладил регулярные поставки в другие субъекты страны.