Дед Мороз рассказал, где встретит Новый год

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз рассказал в интервью РИА Новости, что будет отмечать Новый год у себя на родине — в Великом Устюге.
«Новый год я всегда отмечаю у себя на родине, на Вологодчине, в Великом Устюге. У терема моего сказочного мы вместе с помощниками устраиваем большой праздник, приезжают тысячи гостей со всей нашей необъятной страны и разных уголков мира. А вот за столом сидеть практически не приходится, ведь с каждым малышом и взрослым встретиться надо, поздравить, обнять, поговорить», — сказал он.
Дед Мороз поздравил взрослых и детей с наступающим 2026 годом и сообщил, что ждет гостей в своей сказочной вотчине.
«Жду всех вас в гости — у себя в Великом Устюге, в сказочном сердце Вологодчины. Самовар у меня всегда наготове», — сказал зимний волшебник.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.