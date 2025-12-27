ИИ, дроны и цифровые решения: Казахстан усиливает противодействие наркоугрозам

Так, актуализированы перечни наркотических средств и прекурсоров, которые пополнены 31 новым видом. В три раза увеличены объемы изъятия синтетических наркотиков — с 382 кг до 1,2 тонны. За счёт оснащения органов судебной экспертизы 41 современным оборудованием сроки производства экспертиз сокращены с одного месяца до одних суток. Кроме того, с применением информационной системы «Кибернадзор» почти в четыре раза увеличено количество заблокированных наркосайтов и противоправного контента — с 2,6 тыс. до 9,2 тыс..