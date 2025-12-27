Правительство РФ продлило до марта ограничения на экспорт бензина и ДТ

Еще одним документом также до 28 февраля 2026 года включительно «продлен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, который не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов», добавляется там же.