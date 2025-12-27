Ричмонд
Правительство РФ продлило до марта ограничения на экспорт бензина и ДТ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Правительство России продлило до марта 2026 года запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров и эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год), сообщила пресс-служба кабмина.

Источник: РИА "Новости"

«Новым постановлением продлен до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей», — говорится в сообщении.

Еще одним документом также до 28 февраля 2026 года включительно «продлен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, который не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов», добавляется там же.