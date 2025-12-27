Самарцы в новогоднюю ночь смогут бесплатно кататься на транспорте

В ночь с 31 декабря на 1 января в Самаре для удобства жителей продлят общественного транспорта. До 04:00 будет работать метро, до 03:00 — некоторые автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Развозить самарцев ночью буду маршруты, которые соединяют центр города с отдалёнными районами. Это автобусы №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 50, 67, 70, 75 и 91, трамваи №№ 3, 20 и 22, троллейбусы №№ 4, 6, 17.
Автобусы №№ 24, 34 и 91 из-за празднования Нового года на площади Куйбышева, будут следовать по скорректированной схеме. № 24 — по обычному маршруту, далее по Полевой, Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого, Куйбышева. № 34 — по обычному маршруту, далее по Красноармейской, Самарской, Льва Толстого, Фрунзе. № 91 — по обычному маршруту, далее по Ново-Садовой, Полевой, Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого, Куйбышева.
Также руководство ТТУ сообщило, что с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января проезд на трамваях и троллейбусах будет бесплатным.