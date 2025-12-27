В воздухе Уфы зафиксирован повышенный уровень химических веществ

По информации Башгидрометцентра, в Уфе 25 декабря снизилось качество воздуха. Основной причиной стало повышенное содержание изопропилбензола.
На следующий день, 26 декабря, в ходе наблюдений была зарегистрирована конкретная точка с превышением нормы. Согласно замерам, выполненных в 19:00 на проспекте Октября, 141, концентрация вещества оказалась выше допустимого уровня в 1,5 раза.
В Башгидромете отметили, что по всем остальным контролируемым вредным веществам превышения установленных предельных концентраций не выявлено.
