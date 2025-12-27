Ричмонд
В воздухе Уфы зафиксирован повышенный уровень химических веществ

В Уфе вновь обнаружили загрязнение воздуха.

Источник: Комсомольская правда

По информации Башгидрометцентра, в Уфе 25 декабря снизилось качество воздуха. Основной причиной стало повышенное содержание изопропилбензола.

На следующий день, 26 декабря, в ходе наблюдений была зарегистрирована конкретная точка с превышением нормы. Согласно замерам, выполненных в 19:00 на проспекте Октября, 141, концентрация вещества оказалась выше допустимого уровня в 1,5 раза.

В Башгидромете отметили, что по всем остальным контролируемым вредным веществам превышения установленных предельных концентраций не выявлено.

