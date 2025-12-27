Умер участник Великой Отечественной войны Григорий Тихонов

САРАТОВ, 27 дек — РИА Новости. Участник Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года Григорий Тихонов скончался в Саратове в возрасте 100 лет, сообщил глава города Михаил Исаев.
«На 101-м году жизни скончался Почетный гражданин города, участник Великой Отечественной войны Тихонов Григорий Иванович», — написал Исаев в своем Telegram-канале.
Тихонов родился 8 марта 1925 года в селе Колено Екатериновского района Саратовской области. С 14 лет работал помощником комбайнёра и тракториста в колхозе «Коленовский». Был призван в ряды советской армии в январе 1943 года, принимал участие в войне с Японией. С сентября 1945 года по июнь 1946 года продолжал службу в армии, затем проходил службу в 430-м полку конвойных войск МВД, а с июня 1946 года по апрель 1950 года — в стрелковой воинской части № 7486.
После возвращения к мирной жизни работал рабочим и водителем, был активным участником ветеранского движения. Григорий Иванович награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями «За Победу над Японией», «За Победу над Германией».