Умер участник Великой Отечественной войны Григорий Тихонов

Тихонов родился 8 марта 1925 года в селе Колено Екатериновского района Саратовской области. С 14 лет работал помощником комбайнёра и тракториста в колхозе «Коленовский». Был призван в ряды советской армии в январе 1943 года, принимал участие в войне с Японией. С сентября 1945 года по июнь 1946 года продолжал службу в армии, затем проходил службу в 430-м полку конвойных войск МВД, а с июня 1946 года по апрель 1950 года — в стрелковой воинской части № 7486.