Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. После запуска движения Крымский мост работает в штатном режиме. В очереди на досмотр со стороны Керчи находится 120 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

В субботу сообщалось, что движение по транспортному переходу было перекрыто на полчаса. После возобновления работы начала скапливаться очередь.

«По состоянию на 12 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 120 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет», — сказано в сообщении.

В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.

На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности — в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

