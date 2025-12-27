Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Керчи

В субботу сообщалось, что движение по транспортному переходу было перекрыто на полчаса. После возобновления работы начала скапливаться очередь.
«По состоянию на 12 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 120 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет», — сказано в сообщении.
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности — в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.