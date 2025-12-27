Нижегородских медиков допустят к работе без аккредитации

Минздрав России даст отсрочку на год по аккредитации медикам и провизорам с 1 января 2026 до 1 января 2027 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале «Бокал прессека» Алексей Никонов.
Согласно информации, без аккредитации смогут работать те, кто в 2025 году трудился на должностях медицинских или фармацевтических работников и чья специальность подтверждена дипломом об образовании.
«У таких лиц образование должно соответствовать Квалификационным требованиям к медицинским и фармработникам (приказ Минздрава РФ от 2 мая 2023 года № 206н), или квалификационным требованиям (приказ Минздрава СР от 23 июля 2010 года № 541н), или требованиям профессионального стандарта», — уточняется в сообщении.
Кроме того, без аккредитации можно будет работать в случае ЧС на должностях операционной медсестры и медсестры-анестезиста.
По мнению Никонова, мера разрулит патовую ситуацию, когда врачи и провизоры лишились возможности и работать по специальности из-за отказов в аккредитации.
«Год отсрочки в Минздраве назвали “дополнительным временем у медиков” для перехода на процедуру аккредитации», — резюмировал эксперт.