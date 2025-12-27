Дороги в Молдове превратились в «стекло»: На скользких трассах страны автомобили бьются, как яйца — коммунальщиков нет, полиция разводит руками и советует никуда не выезжать

В полиции предупредили водителей: на дорогах гололед.
«В условиях неблагоприятных погодных условий на нескольких участках дорог наблюдается гололедица и снег, что значительно снижает сцепление с дорогой и увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий», — говорится в официальном Телеграм-канале полиции РМ.
Водителям рекомендуют:
- адаптировать скорость к дорожным условиям;
- увеличить безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля;
- избегать резкого торможения и маневров;
- избегать обгона, который может стать опасным в такую погоду;
- воздержаться от вождения, если автомобиль не оборудован должным образом для зимнего сезона;
- убедиться в исправности систем освещения и сигнализации;
- проявлять повышенную осторожность на пешеходных переходах, мостах, пандусах и поворотах.