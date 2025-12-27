Ричмонд
Дороги в Молдове превратились в «стекло»: На скользких трассах страны автомобили бьются, как яйца — коммунальщиков нет, полиция разводит руками и советует никуда не выезжать

Полиция выпустила предупреждение для водителей.

Источник: Комсомольская правда

В полиции предупредили водителей: на дорогах гололед.

«В условиях неблагоприятных погодных условий на нескольких участках дорог наблюдается гололедица и снег, что значительно снижает сцепление с дорогой и увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий», — говорится в официальном Телеграм-канале полиции РМ.

Водителям рекомендуют:

  • адаптировать скорость к дорожным условиям;
  • увеличить безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля;
  • избегать резкого торможения и маневров;
  • избегать обгона, который может стать опасным в такую погоду;
  • воздержаться от вождения, если автомобиль не оборудован должным образом для зимнего сезона;
  • убедиться в исправности систем освещения и сигнализации;
  • проявлять повышенную осторожность на пешеходных переходах, мостах, пандусах и поворотах.