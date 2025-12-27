Губернатор НСО Андрей Травников поздравил сотрудников МЧС

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что спасатели остаются опорой общества в сложных и чрезвычайных ситуациях. По его словам, представители службы всегда готовы прийти на помощь, нередко рискуя собственной жизнью ради безопасности других.