Губернатор НСО Андрей Травников поздравил сотрудников МЧС

В этот день по всей стране принимают поздравления сотрудники спасательных служб, которые ежедневно работают в условиях повышенного риска.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что спасатели остаются опорой общества в сложных и чрезвычайных ситуациях. По его словам, представители службы всегда готовы прийти на помощь, нередко рискуя собственной жизнью ради безопасности других.
Глава региона отметил, что работа спасателей требует выносливости, профессионализма и внутренней стойкости. Их служба связана с постоянной ответственностью и необходимостью действовать быстро и решительно, часто в экстремальной обстановке.
В своём телеграм-канале Андрей Травников поблагодарил сотрудников МЧС за труд и спасённые жизни, пожелав им крепкого здоровья, выдержки и дальнейших успехов в службе.