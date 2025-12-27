В Ростове коммунальщики всю ночь чистили дороги и тротуары

В Ростове в ночь на субботу, 27 декабря, коммунальные службы продолжали расчищать от снега дороги, улицы и тротуары, а также обрабатывали покрытие от гололеда. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
По его данным, ночью на линию выходили 110 единиц техники, включая 68 комбинированных дорожных машин, и более 200 уборщиков. В первую очередь приводили в порядок мосты, путепроводы, спуски и подъемы, остановки и тротуары.
— Днем 27 декабря планируют задействовать 107 единиц техники и 434 уборщика. Также продолжается уборка дворовых территорий силами УК и ТСЖ, — отметил Александр Скрябин.
