Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове коммунальщики всю ночь чистили дороги и тротуары

В Ростове всю ночь работали коммунальные службы, чтобы расчистить дороги от снега.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в ночь на субботу, 27 декабря, коммунальные службы продолжали расчищать от снега дороги, улицы и тротуары, а также обрабатывали покрытие от гололеда. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По его данным, ночью на линию выходили 110 единиц техники, включая 68 комбинированных дорожных машин, и более 200 уборщиков. В первую очередь приводили в порядок мосты, путепроводы, спуски и подъемы, остановки и тротуары.

— Днем 27 декабря планируют задействовать 107 единиц техники и 434 уборщика. Также продолжается уборка дворовых территорий силами УК и ТСЖ, — отметил Александр Скрябин.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Процедуры получения разрешений на строительство упростили в Ростовской области.

Как спустя год после закрытия выглядит территория аксайских рынков.