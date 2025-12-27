Сотрудникам охранной фирмы в Иркутске больше года не платили зарплату

В Иркутске заведено уголовное дело о невыплате заработной платы на сумму свыше миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службах СУ СКР и прокуратуры Иркутской области.
— Установлено, что генеральный директор фирмы, оказывающей охранные услуги, в том числе частные, не исполнил свои обязательства по выплате заработной платы и иных установленных законом выплат нескольким работникам более двух месяцев на сумму не менее миллиона рублей. Денежные средства направлялись на иные нужды компании, — говорится в сообщении.
Защищая права работников, следователи прокуратуры предъявили в суд исковые заявления о взыскании долгов по оплате труда и направили материалы проверки в Следственный комитет. Было заведено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».