Сотрудникам охранной фирмы в Иркутске больше года не платили зарплату

В отношении гендиректора фирмы заведено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске заведено уголовное дело о невыплате заработной платы на сумму свыше миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службах СУ СКР и прокуратуры Иркутской области.

— Установлено, что генеральный директор фирмы, оказывающей охранные услуги, в том числе частные, не исполнил свои обязательства по выплате заработной платы и иных установленных законом выплат нескольким работникам более двух месяцев на сумму не менее миллиона рублей. Денежные средства направлялись на иные нужды компании, — говорится в сообщении.

Защищая права работников, следователи прокуратуры предъявили в суд исковые заявления о взыскании долгов по оплате труда и направили материалы проверки в Следственный комитет. Было заведено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».