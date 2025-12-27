В 2026 году в Самарской области капитально отремонтируют 38 объектов здравоохранения

В пятницу, 26 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев, подводя итоги года, анонсировал программу развития региона. Фокус — на социальной сфере: в ближайший год в области ждут масштабное обновление в медицине, транспорте, благоустройстве, культуре и спорте.
Особое внимание уделят здравоохранению. В планах — не только капремонт 38 медучреждений, но и открытие новых объектов.
«В 2026 году в регионе введем в эксплуатацию две поликлиники — в Кинеле на 700 посещений в смену и в Подстепках Ставропольского района на 144 посещения в смену. Также откроем 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов, завершим строительство вертолетной площадки при больнице имени Середавина. Начнем реконструкцию трех объектов здравоохранения — в поселке Варламово Сызранского района, в Камышле, в Советском районе Самары. В рамках модернизации также проведем капитальный ремонт 38 объектов медицинских организаций, приобретем 20 автомобилей скорой помощи и 4 аппарата МРТ», — перечислил глава региона.
Жителей также порадуют изменения в транспортной системе. Губернатор поставил четкие цели: «Отремонтируем не менее 350 км автомобильных дорог, закупим 31 односекционный трамвай, 31 троллейбус и 137 автобусов». Кроме того, начнется важная работа над дорожной инфраструктурой: строительство третьего этапа моста «Фрунзенский» и реконструкция Обхода Самары.
Преобразится и городская среда — более 200 общественных и дворовых территорий ждет благоустройство. В планах также создание 90 новых спортивных площадок, открытие детских садов и школ. В Самаре появится школа в ЖК «Сокол», а в Тольятти — три новых садика и две школы.
Культурная жизнь региона тоже получит развитие.
«На базе учреждений культуры откроем не менее 10 новых культурных пространств: 6 креативных мини-кластеров, 2 детские филармонии, 2 модельные библиотеки. Капитально отремонтируем не менее 10 учреждений культуры. Продолжим строительство нового корпуса музейно-выставочного центра “Самара Космическая” с планетарием и реконструкцию здания “СамАрта”, — рассказал Вячеслав Федорищев.
Программа будет реализовываться с привлечением федеральных средств, а акцент в строительстве сместится на капитальные объекты.