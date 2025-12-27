В 2026 году в Самарской области капитально отремонтируют 38 объектов здравоохранения

«В 2026 году в регионе введем в эксплуатацию две поликлиники — в Кинеле на 700 посещений в смену и в Подстепках Ставропольского района на 144 посещения в смену. Также откроем 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов, завершим строительство вертолетной площадки при больнице имени Середавина. Начнем реконструкцию трех объектов здравоохранения — в поселке Варламово Сызранского района, в Камышле, в Советском районе Самары. В рамках модернизации также проведем капитальный ремонт 38 объектов медицинских организаций, приобретем 20 автомобилей скорой помощи и 4 аппарата МРТ», — перечислил глава региона.