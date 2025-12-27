25 нетрезвых водителей выявили на дорогах Иркутской области в ходе рейда

— Было проверено более 2250 транспортных средств. К административной ответственности привлечены 918 водителей. 26 человек находились за рулем в состоянии опьянения. 36 человек не имели права управления. В нарушение правил на полосу встречного движения допустил выезд 31 автовладелец, — говорится в сообщении.