25 нетрезвых водителей выявили на дорогах Иркутской области в ходе рейда

Более 2250 водителей Иркутской области проверили сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда 26 декабря. За минувшие сутки в рамках усиления службы на автодороги области вышли 146 экипажей ДПС. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— Было проверено более 2250 транспортных средств. К административной ответственности привлечены 918 водителей. 26 человек находились за рулем в состоянии опьянения. 36 человек не имели права управления. В нарушение правил на полосу встречного движения допустил выезд 31 автовладелец, — говорится в сообщении.
30 человек получили штрафы за непредоставление преимущества пешеходам. 176 водителей были не пристегнуты ремнями безопасности. 21 житель региона был привлечен за нарушение правил перевозки детей. Также полицейские составили административные протоколы в отношении 29 водителей службы такси. Работа нарядов полиции в усиленном режиме продолжится до конца недели.