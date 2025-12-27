Новая киберугроза: как мошенники получают полный доступ к WhatsApp

По данным зарубежных источников кибермошенники запустили новую криминальную схему захвата аккаунтов «WhatsApp». Этот метод получил название «GhostPairing», он не требует взлома паролей, подмены SIM-карт или сложных технических атак, в Ваш «WhatsApp» проникают легально, активируя функцию по привязке дополнительных устройств.
Сценарий прост — отправляется сообщение, замаскированное под «Facebook», «WhatsApp», перенаправляющая пользователя на поддельные страницы, визуально копирующие интерфейс «Facebook, WhatsApp».
Для подтверждения доступа к контенту, фейковый сайт предлагает ввести номер телефона и код подтверждения, после чего злоумышленник автоматически добавляется в аккаунт жертвы как доверенное устройство, получая полный доступ к «WhatsApp» (чтение сообщений, просмотр медиафайлов, контактов, отправка сообщений, доступ к фотогалереи), при этом телефон продолжает работать как обычно, не вызывая подозрений.
Единственный способ обнаружить захват «WhatsApp» — вручную проверить раздел «Связанные устройства». Любое неизвестное подключение — указывает на компрометацию и подлежит немедленному удалению.
Будьте бдительными, соблюдайте кибербезопасность:
критически относитесь к неизвестным входящим сообщениям, звонкам и различным уведомлениям; не вводите код «WhatsApp» на сторонних сайтах, запрос кода вне приложения — всегда мошенничество; используйте двухфакторную аутентификацию; регулярно проверяйте активность Вашего аккаунта; используйте защитные программные обеспечения.
Цена одной ошибки — полный контроль над Вашей личной перепиской.