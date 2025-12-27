Новая киберугроза: как мошенники получают полный доступ к WhatsApp

Для подтверждения доступа к контенту, фейковый сайт предлагает ввести номер телефона и код подтверждения, после чего злоумышленник автоматически добавляется в аккаунт жертвы как доверенное устройство, получая полный доступ к «WhatsApp» (чтение сообщений, просмотр медиафайлов, контактов, отправка сообщений, доступ к фотогалереи), при этом телефон продолжает работать как обычно, не вызывая подозрений.