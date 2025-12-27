Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая киберугроза: как мошенники получают полный доступ к WhatsApp

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК предупреждает о новой киберугрозе, связанной с мессенджером «WhatsApp», передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

По данным зарубежных источников кибермошенники запустили новую криминальную схему захвата аккаунтов «WhatsApp». Этот метод получил название «GhostPairing», он не требует взлома паролей, подмены SIM-карт или сложных технических атак, в Ваш «WhatsApp» проникают легально, активируя функцию по привязке дополнительных устройств.

Сценарий прост — отправляется сообщение, замаскированное под «Facebook», «WhatsApp», перенаправляющая пользователя на поддельные страницы, визуально копирующие интерфейс «Facebook, WhatsApp».

Для подтверждения доступа к контенту, фейковый сайт предлагает ввести номер телефона и код подтверждения, после чего злоумышленник автоматически добавляется в аккаунт жертвы как доверенное устройство, получая полный доступ к «WhatsApp» (чтение сообщений, просмотр медиафайлов, контактов, отправка сообщений, доступ к фотогалереи), при этом телефон продолжает работать как обычно, не вызывая подозрений.

Единственный способ обнаружить захват «WhatsApp» — вручную проверить раздел «Связанные устройства». Любое неизвестное подключение — указывает на компрометацию и подлежит немедленному удалению.

Будьте бдительными, соблюдайте кибербезопасность:

критически относитесь к неизвестным входящим сообщениям, звонкам и различным уведомлениям; не вводите код «WhatsApp» на сторонних сайтах, запрос кода вне приложения — всегда мошенничество; используйте двухфакторную аутентификацию; регулярно проверяйте активность Вашего аккаунта; используйте защитные программные обеспечения.

Цена одной ошибки — полный контроль над Вашей личной перепиской.