Продуктивность коров в племхозяйствах Башкирии продолжает увеличиваться благодаря господдержке

Рост надоев молока в Башкирии достигнут за счет масштабной закупки племенного скота.

Источник: Комсомольская правда

По итогам 2025 года в племенных хозяйствах Башкирии от каждой коровы в среднем получили 8900 килограммов молока. Этот результат оказался на 260 килограммов, или на 3%, выше показателя прошлого года.

Заместитель премьер-министра правительства региона — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов сообщил, что существенный вклад в рост продуктивности внесло увеличение поголовья. За отчетный период сельхозпредприятиями региона было закуплено более 6000 голов племенного крупного рогатого скота, что заметно превышает объемы предыдущего года.

В 2024 году аналогичные закупки составили 5623 головы молодняка, из которых 5407 животных относились к молочному направлению, а 216 — к мясному.

Приобретение племенного скота в Башкирии поддерживается государством. Сельхозтоваропроизводителям компенсируется половина понесенных затрат, однако размер субсидии не может превышать 60 тысяч рублей за одно животное.

