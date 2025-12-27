В портах Ростовской области стартовала ледокольная проводка судов

Шесть ледоколов вышли на линию: «Капитан Демидов», «Капитан Мошкин», «Капитан Чудинов», «Капитан Крутов», «Фанагория» и «Георгий Седов». Эти суда прокладывают каналы для караванов, координируют движение по радиосвязи и буксируют малотоннажные или пустые корабли. В случае сильных морозов от 15 до 25 градусов ледоколы встречают суда на границе льда и ведут их в гавань.