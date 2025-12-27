В Воронеже Дому офицеров вернут исторический цвет

Здание «Мариинской гимназии» на проспекте Революции, которое многие горожане знают как Дом офицеров, ждет реставрация. 27 декабря областное Правительство сообщило, что архитекторы и эксперты решили, в какой цвет покрасить фасады этого объекта культурного наследия. Комиссия одобрила общую розово-красную гамму.
По словам властей, к разработке деталей привлекут архитектурный факультет ВГТУ. Студентам предстоит подобрать точные оттенки для крыши и декоративных элементов.
Окончательное решение примут весной. На стенах сделают «пробные выкрасы», чтобы посмотреть, как краска выглядит при реальном дневном свете. А чтобы лучше понимать пропорции, архитекторы уже создали цифровую 3Д модель здания.
Кстати, перед тем, как определиться с цветом, специалисты провели «раскопки» на его стенах (зондирование), снимая слои старой краски. В 1875 году здание построили как Мариинскую женскую гимназию. В 1930-е появилась пристройка в стиле конструктивизма. После войны архитектор Борис Зотов восстановил разрушенное здание, придав ему черты советского классицизма. Исследования показали, что к середине 1950-х годов дом обрел единый стиль. Штукатурка его стен была как раз светло-розовая и сочеталась с темно-красным декором и цоколем.