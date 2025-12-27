В Воронеже Дому офицеров вернут исторический цвет

Кстати, перед тем, как определиться с цветом, специалисты провели «раскопки» на его стенах (зондирование), снимая слои старой краски. В 1875 году здание построили как Мариинскую женскую гимназию. В 1930-е появилась пристройка в стиле конструктивизма. После войны архитектор Борис Зотов восстановил разрушенное здание, придав ему черты советского классицизма. Исследования показали, что к середине 1950-х годов дом обрел единый стиль. Штукатурка его стен была как раз светло-розовая и сочеталась с темно-красным декором и цоколем.