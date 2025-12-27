Ричмонд
В Ростове задержали серого возчика за свалку строительного мусора

В Ростове поймали серого возчика, который сваливал строймусор на контейнерных площадках.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в Железнодорожном районе арестовали очередного «серого возчика», который, по данным общественников, выгружал строительный мусор на контейнерных площадках. Его машину отправили на штрафстоянку. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

— К задержанию привели совместные действия активистов «Народного фронта», полиции, ГАИ и администрации района, — написал Александр Скрябин.

Как уточнили в администрации, к ответственности планируют привлечь водителя, его напарника и владельца автомобиля.

— Мы неоднократно предупреждали, что услуга по вывозу строительного мусора должна завершаться на специальном полигоне, а не на контейнерной площадке в жилых микрорайонах. Иначе придется отвечать по закону.

