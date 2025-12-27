В Ростове задержали серого возчика за свалку строительного мусора

В Ростове в Железнодорожном районе арестовали очередного «серого возчика», который, по данным общественников, выгружал строительный мусор на контейнерных площадках. Его машину отправили на штрафстоянку. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.