В Ростове задержали серого возчика за свалку строительного мусора

В Ростове в Железнодорожном районе арестовали очередного «серого возчика», который, по данным общественников, выгружал строительный мусор на контейнерных площадках. Его машину отправили на штрафстоянку. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
— К задержанию привели совместные действия активистов «Народного фронта», полиции, ГАИ и администрации района, — написал Александр Скрябин.
Как уточнили в администрации, к ответственности планируют привлечь водителя, его напарника и владельца автомобиля.
— Мы неоднократно предупреждали, что услуга по вывозу строительного мусора должна завершаться на специальном полигоне, а не на контейнерной площадке в жилых микрорайонах. Иначе придется отвечать по закону.
