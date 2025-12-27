Витебская область определилась с будущим площадей завода «Витязь»

В Витебской области на базе ОАО «Витязь» планируют создать новый технопарк. Соответствующие перспективы обсуждались, как пишет sb.by, на заседании Витебского облисполкома с участием его председателя Александра Субботина и главы Нацбанка Беларуси Романа Головченко.
Предполагается, что проект по созданию на базе «Витязя» нового научно-технологического парка начнется уже в 2026 году. Территория предприятия располагает для этого и свободными площадями, и необходимой инфраструктурой.
Планируется, что новый научно-технологический парк будет многофункциональным, сконцентрировав в себе основные высокотехнологичные отрасли. Уже разработана дорожная карта будущего проекта.
— Мы хотим реализовать схему, при которой банки были бы включены в этот процесс и в определенной мере стали участником технопарка, предоставив для этого финансирование, — сказал Роман Головченко.
