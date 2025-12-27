Более 11 тысяч ребят приняли участие в соревнованиях школьных отрядов ВСКС за год

«Создание отделения открывает новые возможности для студентов в спасении людей и ликвидации последствий ЧС. Молодые люди смогут совершенствовать навыки, участвовать в масштабных проектах и гуманитарных миссиях, а также вести просветительскую работу. Открытие регионального отделения ВСКС в Еврейской АО — это не просто расширение организации, а важный шаг на пути к созданию более безопасного и подготовленного общества», — отметил Андреев.