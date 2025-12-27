Ричмонд
Миронов отметил профессионализм и мужество российских спасателей

Миронов назвал российских спасателей людьми по-военному мужественными.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Спасатели по-военному мужественные, готовые к самопожертвованию и профессионалы высочайшего класса, заявил глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в поздравлении с Днём спасателя РФ.

Ежегодно День спасателя Российской Федерации отмечается 27 декабря.

«Спасатели — люди мирной профессии. Но по-военному мужественные и готовые к самопожертвованию в любой момент, будь то пожар, стихийное бедствие или самая настоящая война. Профессионалы высочайшего класса — они идут в огонь и в воду, в горы или под землю, рискуя своей жизнью, чтобы спасти чужую. Это достойно самой глубокой благодарности и признания», — сказал он РИА Новости.

Депутат добавил, что с началом специальной военной операции работа у сотрудников МЧС стала еще опаснее.

«Эвакуация мирных жителей, доставка гуманитарных грузов, тушение пожаров, разминирование и проведение других сугубо мирных миссий — все это приходится делать в буквальном смысле под огнем врага. Поэтому спасатели, работающие в зоне СВО, теперь заслуженно получают статус ветерана боевых действий», — подчеркнул он.

Миронов добавил, что «Справедливая Россия» будет и дальше добиваться увеличения зарплат и расширения льгот для сотрудников МЧС.