В Ростове в частном доме загорелась новогодняя гирлянда

В Ростове в частном доме на проспекте Ворошиловском загорелась включенная в сеть новогодняя гирлянда, но пожар удалось быстро остановить. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС.
— Замкнуло включенную в сеть новогоднюю гирлянду. Возгорание на одном квадрате ликвидировали восемь огнеборцев с помощью двух спецмашин в среду, 24 декабря, — рассказали в ведомстве.
В МЧС напомнили, что гирлянду нельзя оставлять без присмотра, особенно на ночь, и перед выходом из дома ее нужно отключать от сети.
Напомним, ранее сообщали, что за сутки 26 декабря в Ростовской области в пожарах погибли два человека, а спасатели ликвидировали 14 техногенных пожаров.
