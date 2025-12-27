Ричмонд
В Ростове в частном доме загорелась новогодняя гирлянда

Пожар в Ростове начался из-за гирлянды на Ворошиловском.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в частном доме на проспекте Ворошиловском загорелась включенная в сеть новогодняя гирлянда, но пожар удалось быстро остановить. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС.

— Замкнуло включенную в сеть новогоднюю гирлянду. Возгорание на одном квадрате ликвидировали восемь огнеборцев с помощью двух спецмашин в среду, 24 декабря, — рассказали в ведомстве.

В МЧС напомнили, что гирлянду нельзя оставлять без присмотра, особенно на ночь, и перед выходом из дома ее нужно отключать от сети.

Напомним, ранее сообщали, что за сутки 26 декабря в Ростовской области в пожарах погибли два человека, а спасатели ликвидировали 14 техногенных пожаров.

