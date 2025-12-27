Ректор МПГУ рассказал об инструкции по общению с агрессивными школьниками

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Инструкция для учителей по общению с агрессивными школьниками направлена не только на оказание помощи педагогам при конфликтных ситуациях, но и на выявление причин такого поведения ребенка, сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.
Ранее Минпросвещения РФ направило в регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтных ситуациях, в том числе при проявлении агрессии со стороны учеников.
«Чрезвычайно важно, что инструкция Минпросвещения РФ, помимо своей основной задачи — оказания помощи педагогу при возникновении конфликтов, защищает и интересы обучающегося, проявляющего агрессию. Так, документ объясняет возможные причины такой агрессии: это могут быть, например, трудности социализации, личные переживания, связанные с ситуацией в семье или возможным буллингом со стороны одноклассников, провокации со стороны взрослых», — сказал Лубков.
Он добавил, что работа педагога заключается также и в том, чтобы своевременно распознать нарастание кризиса и принять меры для предотвращения его эскалации, в том числе при помощи родителей и школьного психолога.