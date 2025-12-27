Сокращенного рабочего дня не будет: Минтруд Башкирии напомнил о графике предстоящих праздников

Жители Башкирии, трудящиеся по пятидневному графику, не получат сокращенного рабочего дня 30 декабря, потому что 31 декабря по российскому закону не отнесено к числу официальных праздников. Однако, предстоящий новогодний отдых все же будет продолжительным.
Напомним, в соответствии с постановлением правительства о переносе выходных дней, нерабочими объявлены 31 декабря 2025 года и 9 января 2026 года. Таким образом, у жителей региона появится возможность провести на отдыхе почти две недели подряд.
В Министерство труда и социальной защиты населения республики рассказали о графике праздничных и выходных дней.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.