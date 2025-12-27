Ричмонд
Сокращенного рабочего дня не будет: Минтруд Башкирии напомнил о графике предстоящих праздников

30 декабря — рабочий день: власти напомнили о том, как отдохнут жители Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии, трудящиеся по пятидневному графику, не получат сокращенного рабочего дня 30 декабря, потому что 31 декабря по российскому закону не отнесено к числу официальных праздников. Однако, предстоящий новогодний отдых все же будет продолжительным.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства о переносе выходных дней, нерабочими объявлены 31 декабря 2025 года и 9 января 2026 года. Таким образом, у жителей региона появится возможность провести на отдыхе почти две недели подряд.

В Министерство труда и социальной защиты населения республики рассказали о графике праздничных и выходных дней.

