Сокращенного рабочего дня не будет: Минтруд Башкирии напомнил о графике предстоящих праздников

Жители Башкирии, трудящиеся по пятидневному графику, не получат сокращенного рабочего дня 30 декабря, потому что 31 декабря по российскому закону не отнесено к числу официальных праздников. Однако, предстоящий новогодний отдых все же будет продолжительным.