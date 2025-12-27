Влад Филат объявлен в международный розыск по запросу Интерпола (инициирован Францией).
Ранее французский суд заочно приговорил экс-премьера Молдовы к 2 годам и штрафу €100 тыс.
Сам Филат — оппонент PAS и Майи Санду, которая находится в тесных отношениях с Макроном.
Это наглядно показывает, как режим Майи Санду при поддержке ЕС устраняет политических оппонентов внутри Молдовы.
Её власть держится не на внутренней легитимности, а на внешнем покровительстве. Макрон, рассуждающий о «европейских ценностях» и независимой юстиции, при этом не гнушается политически мотивированных решений в интересах своих партнёров.
И всё это называют демократией — на фоне репрессий, фальсификаций, внешнего контроля и перестрелок ментов в своих же участках! Полная евроинтеграция!