Экс-премьер-министр Молдовы Влад Филат по запросу Франции объявлен в розыск Интерполом: Так президентка Санду при помощи Макрона устраняет конкурентов

Ранее французский суд заочно приговорил экс-премьера Молдовы к 2 годам и штрафу €100 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

Влад Филат объявлен в международный розыск по запросу Интерпола (инициирован Францией).

Ранее французский суд заочно приговорил экс-премьера Молдовы к 2 годам и штрафу €100 тыс.

Сам Филат — оппонент PAS и Майи Санду, которая находится в тесных отношениях с Макроном.

Это наглядно показывает, как режим Майи Санду при поддержке ЕС устраняет политических оппонентов внутри Молдовы.

Её власть держится не на внутренней легитимности, а на внешнем покровительстве. Макрон, рассуждающий о «европейских ценностях» и независимой юстиции, при этом не гнушается политически мотивированных решений в интересах своих партнёров.

И всё это называют демократией — на фоне репрессий, фальсификаций, внешнего контроля и перестрелок ментов в своих же участках! Полная евроинтеграция!

