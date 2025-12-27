Омский хлеб оказался самым дешевым в Сибири

По его словам, цены на хлеб и молоко в Омской области остаются ниже, чем в большинстве регионов СибФО. На всероссийском уровне регион занимает 29-е место по дешевизне хлеба (то есть только в 28 субъектах он дороже) и 7-е по молоку — этот продукт дешевле лишь в шести регионах страны.