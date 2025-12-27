Омский хлеб оказался самым дешевым в Сибири

Омская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе по низкой стоимости хлеба. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Андрей Посаженников, подводя итоги работы ведомства в 2025 году.
По его словам, цены на хлеб и молоко в Омской области остаются ниже, чем в большинстве регионов СибФО. На всероссийском уровне регион занимает 29-е место по дешевизне хлеба (то есть только в 28 субъектах он дороже) и 7-е по молоку — этот продукт дешевле лишь в шести регионах страны.
Несмотря на общий рост цен на продовольствие, в Омской области удается сдерживать их динамику даже при отсутствии прямого государственного регулирования.
«Ситуация в регионе — стабильная, особенно на фоне общероссийских тенденций», — отметил министр.
Как напомнил Посаженников, госконтроль над ценами на хлеб и молоко был отменен еще в 1992 году, а сегодня основной инструмент властей — мониторинг, взаимодействие с производителями и поддержка конкурентной среды.
