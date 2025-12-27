Белорусский стилист сказала, в каком наряде нужно встречать год Огненной Лошади

— Самое главное, в своем наряде вы должны чувствовать себя уверенно и красиво. Мы не должны забывать, для чего составляем наш имидж: исключительно для внутреннего состояния кайфа от себя, поэтому образ должен вам нравиться и дополнять ваше состояние, — подчеркнула стилист.