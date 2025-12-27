Белорусский стилист сказала, в каком наряде нужно встречать год Огненной Лошади

Преподаватель Национальной школы красоты, консультант по имиджу Юлия Сержан рассказала, как пишет БелТА, о том, в каком наряде встречать приближающийся год Огненной Лошади.
Рекомендаций сразу несколько.
Во-первых, Огненная Лошадь — символ динамики, мощи, силы, импульса, движения. При выборе новогоднего наряда этот аспект нужно учитывать.
— Стоит использовать не просто яркие вещи, блестки, пайетки, а более выдержанные, глубокие цвета. Например, если мы берем красный, то лучше уйти в сторону более статусного и собранного винного цвета, — отмечает специалист.
Во-вторых, в тренде яркость и цвет. Лучше отказаться от вещей серого, пыльного, холодного синего оттенков. Если выбирать что-то белое, то его неплохо дополнить золотистыми деталями — это придаст любому образу изысканность.
В-третьих, важны ткани: бархат, атлас, шелк. Что касается кроя, то здесь правят бал приталенные силуэты, достаточно четкие линии, подчеркнутые фактуры.
— Акцент на талию и минимум визуального хаоса. Стоит убрать различные рюши, которые отвлекают внимание, — отметила Юлия Сержан.
Стилист также добавила, что нельзя забывать и про украшения, аксессуары. Акцентом могут стать интересные украшения с изумрудами, черными или красными камнями в золоте.
— Самое главное, в своем наряде вы должны чувствовать себя уверенно и красиво. Мы не должны забывать, для чего составляем наш имидж: исключительно для внутреннего состояния кайфа от себя, поэтому образ должен вам нравиться и дополнять ваше состояние, — подчеркнула стилист.
