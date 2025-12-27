«Сегодня на Кремлевской новогодней елке побывали сто детей и взрослых из Донецкой и Луганской Народных Республик. Московская федерация профсоюзов сохраняет добрую традицию и приглашает на главную сказку страны — Кремлевскую новогоднюю елку — ребят из новых регионов. В декабре-январе более 300 гостей из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей побывают на спектакле “Заветные куранты”, — рассказал Лаптев.