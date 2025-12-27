Дети из новых регионов посетили Кремлевскую елку

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Дети из Донецкой и Луганской Народных Республик посетили Кремлевскую новогоднюю елку в Москве в субботу, сообщил РИА Новости заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Павел Лаптев.
«Сегодня на Кремлевской новогодней елке побывали сто детей и взрослых из Донецкой и Луганской Народных Республик. Московская федерация профсоюзов сохраняет добрую традицию и приглашает на главную сказку страны — Кремлевскую новогоднюю елку — ребят из новых регионов. В декабре-январе более 300 гостей из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей побывают на спектакле “Заветные куранты”, — рассказал Лаптев.
Он отметил, что также была подготовлена насыщенная экскурсионная программа. Дети увидят зимнюю Москву, посетив знаковые места: Красную площадь, Храм Христа Спасителя и Воробьевы горы. Более того, запланированы познавательные мероприятия. На Робостанции на ВДНХ юные гости познакомятся с современными достижениями в робототехнике, станут зрителями увлекательного шоу и создадут памятные сувениры на мастер-классах.
«Уверен, новогодняя поездка доставит ребятам большую радость. Мы прилагаем все усилия, чтобы они получили яркие впечатления, почувствовали тепло и гостеприимство Москвы», — подчеркнул Лаптев.
Он добавил, что новогодние поездки организованы совместно с федерациями профсоюзов Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.