Дед Мороз рассказал о своей мечте

«Год выдался радостным и добрым! Сил прибыло, но не от стужи и мороза, а от вашей, родные мои, теплоты сердечной. Со всех сторон света, из разных городов и деревень, больших да малых, целые ватаги ребятишек ко мне в гости приезжали. Смех в моем тереме, как птичий щебет, не смолкал на радость мне, старику. Добро умножилось, чувствую! В мире стало больше “спасибо” и “помоги”. Люди будто вспомнили, что чудеса — не только моя работа, а дело общее. Помогают друг другу, ближнего из беды выручают, слова ласковые и вежливые говорят. Это ж дороже любого подарка!» — сказал зимний волшебник.