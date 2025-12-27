Капремонт фасадов четырех жилых домов завершили в Таможенном проезде

«Такой способ позволяет сделать обновленное здание более ярким и энергоэффективным. Специалисты устанавливают утеплитель из минераловатных плит и современные прочные блоки из фиброцемента отечественного производства. Капремонт по современной технологии прошeл по адресу: Таможенный проезд, д. 8, корп. 1. Для здания выбрали оттенки “транспортный серый”, “пыльно-серый”, “черно-серый” и “сигнальный белый”. Параллельно привели в порядок входные группы, обновили окна в местах общего пользования, ремонту цоколя и отмостки», — говорится в сообщении.