В Молдове могут ввести мораторий на найм сотрудников в бюджетном секторе

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Правительство Молдовы планирует на год ввести запрет на найм сотрудников в бюджетном секторе, где на сегодняшний день остаются вакантными около 17 тысяч мест.

Источник: Sputnik.md

«Вводится временный мораторий на трудоустройство персонала в государственных учреждениях/органах власти и автономных органах государственной власти, финансируемых из государственного бюджета, в национальную кассу социального страхования и в национальную компании медицинского страхования на вакантные должности, зарегистрированные по состоянию на 30 ноября 2025 года», — говорится в проекте решения правительства.

Если правительство официально одобрит этот законопроект, более 16,9 тысячи вакансий могут остаться незанятыми — прежде всего в органах местного управления Кишинева, министерствах и системе юстиции. Больше всего незанятых ставок зафиксировали в органах местного управления Кишинева. Далее следуют министерство обороны, министерство внутренних дел, министерство труда и социальной защиты, высший совет магистратуры и генеральная прокуратура.

Министерство финансов объясняет необходимость моратория ростом расходов на персонал. Власти считают, что без ограничения найма доля расходов на персонал в ВВП может превысить целевой уровень и создать дополнительную нагрузку на бюджет.