В Молдове могут ввести мораторий на найм сотрудников в бюджетном секторе

Если правительство официально одобрит этот законопроект, более 16,9 тысячи вакансий могут остаться незанятыми — прежде всего в органах местного управления Кишинева, министерствах и системе юстиции. Больше всего незанятых ставок зафиксировали в органах местного управления Кишинева. Далее следуют министерство обороны, министерство внутренних дел, министерство труда и социальной защиты, высший совет магистратуры и генеральная прокуратура.