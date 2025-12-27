В Омске выявили более 250 правонарушений, с вязанных с оформлением мигрантов

Особое внимание правоохранителей привлекло мебельное производство в Ленинском округе, где были обнаружены четыре иностранных гражданина, находившихся в России с нарушением миграционного законодательства. Все они оштрафованы и в ближайшее время будут выдворены за пределы страны. Руководство предприятия привлечено к административной ответственности за допуск иностранцев к работе без разрешительных документов.