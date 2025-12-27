В Омске выявили более 250 правонарушений, с вязанных с оформлением мигрантов

В Омской области завершилась комплексная оперативно-профилактическая акция «Нелегальный мигрант». За ее время проверено 745 объектов и около 800 граждан, включая иностранных работников. По итогам мероприятий выявлено почти 250 административных правонарушений, из них 81 случай — привлечение иностранцев к трудовой деятельности без необходимых разрешений.
Особое внимание правоохранителей привлекло мебельное производство в Ленинском округе, где были обнаружены четыре иностранных гражданина, находившихся в России с нарушением миграционного законодательства. Все они оштрафованы и в ближайшее время будут выдворены за пределы страны. Руководство предприятия привлечено к административной ответственности за допуск иностранцев к работе без разрешительных документов.
Аналогичные нарушения выявлены на двух овощехранилищах: еще четыре иностранца трудились без легального статуса. И работники, и их работодатели понесли административное наказание.
Кроме того, в ходе операции зарегистрировано 14 материалов проверок по признакам уголовных преступлений, половина из которых — по статье 322.2 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту жительства).
