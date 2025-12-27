Ричмонд
Так себе блогер: в Башкирии оштрафовали водителя и пассажиров прицепа с гирляндами, которые хотели заснять новогодний контент

В Уфе водителя BMW задержали за опасную прогулку с пассажирами в прицепе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе задержали водителя BMW, который катал людей в украшенном гирляндами прицепе, создавая аварийную обстановку. Видео опасной поездки появилось в соцсетях. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Видео опасной поездки появилось в соцсетях. Скриншот: Госавтоинспекция Уфы.

Недавно на трассе в Башкирии произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла 20-летняя жительница Татарстана. Её 23-летний муж, находившийся с ней в автомобиле, был госпитализирован в тяжелом состоянии.

