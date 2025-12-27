Ослик Жорик поселился на экспозиции в зоопарке Москвы после карантина

«Наш новый подопечный, ослик Жорик, успешно завершил месячный карантин и теперь официально поселился на экспозиции. Переезд из Зоосада в Вотчине деда Мороза в Великом Устюге и адаптацию в Москве Жорик перенeс прекрасно: он вeл себя спокойно и с большим достоинством. Теперь его дом — это уютная ферма на территории детского зоопарка. Он живeт в соседнем вольере с камерунскими козочками. И надо сказать, соседи ему явно интересны! У Жорика очень любознательный характер: он периодически заглядывает в их часть вольера и пробует сено прямо из кормушки коз, хотя у него лежит точно такое же сено. Мы думаем, это такой хитрый способ познакомиться поближе и привлечь к себе внимание», — говорится в сообщении.