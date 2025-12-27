NYT: последняя из пятерняшек Дион умерла в Канаде на 92-м году жизни

Близняшек использовали не только для рекламы коммерческих продуктов, но и в съемках голливудских кинокартин. В фильмах «Сельский доктор» (1936), «Воссоединение» (1936) и «Пятеро себе подобных» (1938), которые были основаны на истории сестер, девочки сыграли «пятерняшек Уайатт». Кроме того, они появлялись в короткометражном документальном фильме «Пять раз по пять» 1939 года и в многочисленных кинохрониках. В 1942-м снялись в «Стране пятерняшек» Джеймса А. Фицпатрика.