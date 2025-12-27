Спортивную общественность Воронежа потрясла трагическая новость. Вечером в четверг, 25 декабря, на 41-м году жизни скоропостижно скончался футболист Денис Шмаров — старший сын легенды воронежского «Факела» и московского «Спартака» Валерия Шмарова. Новость появилась в блоге «Экс-Игрок» бывшего пресс-атташе ФК «Факел» Сергея Богачева 27 декабря. По его данным, похороны спортсмена пройдут сегодня на Левобережном кладбище Воронежа.
В Воронеже скончался 40-летний сын легендарного форварда «Факела» Валерия Шмарова
