В Воронеже скончался 40-летний сын легендарного форварда «Факела» Валерия Шмарова

Денис решил связать свою жизнь со спортом и пошел по стопам знаменитого отца. За свою профессиональную карьеру он успел поиграть в нескольких известных клубах: «Арсенал» (Тула) — 2002 год; «Локомотив» (Лиски) — 2004 год; ФЦШ-73 — 2005−2008 годы; «Факел-Воронеж» — 2009 год.