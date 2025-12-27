Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже скончался 40-летний сын легендарного форварда «Факела» Валерия Шмарова

Футболиста Дениса Шмарова похоронят 27 декабря на Левобережном кладбище Воронежа.

Источник: Соцсети

Спортивную общественность Воронежа потрясла трагическая новость. Вечером в четверг, 25 декабря, на 41-м году жизни скоропостижно скончался футболист Денис Шмаров — старший сын легенды воронежского «Факела» и московского «Спартака» Валерия Шмарова. Новость появилась в блоге «Экс-Игрок» бывшего пресс-атташе ФК «Факел» Сергея Богачева 27 декабря. По его данным, похороны спортсмена пройдут сегодня на Левобережном кладбище Воронежа.

Денис решил связать свою жизнь со спортом и пошел по стопам знаменитого отца. За свою профессиональную карьеру он успел поиграть в нескольких известных клубах: «Арсенал» (Тула) — 2002 год; «Локомотив» (Лиски) — 2004 год; ФЦШ-73 — 2005−2008 годы; «Факел-Воронеж» — 2009 год.