Воду из-под крана в Кишиневе разрешили пить: Поставщик клянется, что отказался от обработки хлором

Руководство Apă-Canal Chișinău: воду из крана можно пить смело, мы ее больше не обрабатываем хлором.
Исполняющая обязанности генерального директора Диана Таку сегодня выступила с докладом. По ее словам Apă-Canal Chișinău демонстрирует заметное улучшение финансовых показателей, о чем свидетельствуют предварительные результаты 2025 года. Во время доклада она отметила, что Apă-Canal Chișinău — единственное предприятие в стране, которое не только распределяет воду, но и производит её.
Мы больше не обрабатываем воду хлором, который можно заметить даже по вкусу (..). Качество воды зависит от своевременной очистки и замены внутренних сетей блоков. К сожалению, управляющие домов и ассоциации этого не практикуют, хотя это было бы желательно для всех. Но я могу ответственно сказать: воду из крана можно пить смело, что я сама и делаю уже более четырех лет — пояснила Таку.
