Воду из-под крана в Кишиневе разрешили пить: Поставщик клянется, что отказался от обработки хлором

Мы больше не обрабатываем воду хлором, который можно заметить даже по вкусу (..). Качество воды зависит от своевременной очистки и замены внутренних сетей блоков. К сожалению, управляющие домов и ассоциации этого не практикуют, хотя это было бы желательно для всех. Но я могу ответственно сказать: воду из крана можно пить смело, что я сама и делаю уже более четырех лет — пояснила Таку.