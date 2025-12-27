Глава Ростова передал спасателям три новые машины для поисковых работ

Глава Ростова Александр Скрябин поздравил городских спасателей и вручил им новую технику — три поисково-спасательные машины и подвижный пункт управления, которые помогут быстрее реагировать на ЧС. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
— Три новые поисково-спасательные машины и современный подвижный пункт управления помогут специалистам ростовского управления по делам ГО и ЧС в их благородной работе по спасению жизней, — написал Александр Скрябин.
После церемонии глава города посетил управление по делам ГО и ЧС и отметил, что работа службы особенно важна, потому что от нее зависят жизни ростовчан при аварийно-спасательных работах.
В управлении работают аварийно-спасательное формирование, диспетчеры системы 112, специалисты по гражданской обороне и пожарной безопасности.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
Процедуры получения разрешений на строительство упростили в Ростовской области.
Как спустя год после закрытия выглядит территория аксайских рынков.