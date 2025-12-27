Ричмонд
Глава Ростова передал спасателям три новые машины для поисковых работ

Александр Скрябин поздравил спасателей Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова Александр Скрябин поздравил городских спасателей и вручил им новую технику — три поисково-спасательные машины и подвижный пункт управления, которые помогут быстрее реагировать на ЧС. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

— Три новые поисково-спасательные машины и современный подвижный пункт управления помогут специалистам ростовского управления по делам ГО и ЧС в их благородной работе по спасению жизней, — написал Александр Скрябин.

После церемонии глава города посетил управление по делам ГО и ЧС и отметил, что работа службы особенно важна, потому что от нее зависят жизни ростовчан при аварийно-спасательных работах.

В управлении работают аварийно-спасательное формирование, диспетчеры системы 112, специалисты по гражданской обороне и пожарной безопасности.

