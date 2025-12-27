Ричмонд
Дети из ЛНР и ДНР посетили Кремлевскую новогоднюю елку

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. На Кремлевской новогодней елке побывали 100 детей и взрослых из Донецкой и Луганской Народных Республик 27 декабря. Первая группа, прибывшая в Москву по приглашению Московской федерации профсоюзов, посетила спектакль «Заветные куранты» и обзорную экскурсию по городу, сообщил ТАСС зампредседателя организации Павел Лаптев.

Источник: Аргументы и факты

«Московская федерация профсоюзов сохраняет добрую традицию и приглашает на главную сказку страны — Кремлевскую новогоднюю елку — ребят из новых регионов. В декабре-январе более 300 гостей из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей побывают на спектакле “Заветные куранты”. Также мы подготовили насыщенную экскурсионную программу: дети увидят зимнюю Москву, посетив такие знаковые места, как Красная площадь, Храм Христа Спасителя и Воробьевы горы», — сказал Лаптев.

По его словам, запланированы познавательные мероприятия. На «Робостанции» на ВДНХ юные гости познакомятся с современными достижениями в робототехнике, посмотрят шоу и создадут памятные сувениры. «Уверен, новогодняя поездка доставит ребятам большую радость. Мы прилагаем все усилия, чтобы они получили яркие впечатления, почувствовали тепло и гостеприимство Москвы», — добавил Лаптев.

Новогодние поездки организованы совместно с Федерациями профсоюзов Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.