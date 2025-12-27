Дети из ЛНР и ДНР посетили Кремлевскую новогоднюю елку

«Московская федерация профсоюзов сохраняет добрую традицию и приглашает на главную сказку страны — Кремлевскую новогоднюю елку — ребят из новых регионов. В декабре-январе более 300 гостей из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей побывают на спектакле “Заветные куранты”. Также мы подготовили насыщенную экскурсионную программу: дети увидят зимнюю Москву, посетив такие знаковые места, как Красная площадь, Храм Христа Спасителя и Воробьевы горы», — сказал Лаптев.