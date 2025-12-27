Раскрыт секрет древней славянской крепости

«Если обратить внимание на шесть ям по периметру котлована, то по формальным признакам конструкцию можно было бы считать каркасно-столбовой. Но, поскольку в слое осталась облицовка, характерная для срубных конструкций, возникает противоречие. Каркас из столбов вряд ли мог сосуществовать с облицовкой — это просто избыточно. Исследователи НовГУ предложили такое объяснение: изначально здесь стояло каркасно-столбовое сооружение, которое и оставило ямки. Затем его разбирают или оно гибнет. И на том же месте, в том же котловане возводят второе, уже срубное сооружение, от которого и осталась облицовка. То есть перед нами следы двух разновременных построек», — пояснили в вузе.